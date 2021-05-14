Ordu'da su baskınlarına yol açan derede çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ordu'da su baskınlarına yol açan derede çalışmalar sürüyor

Ordu'da su baskınlarına yol açan derede çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkili olan yağışlarda sorun yaşanan derede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Güler, senelerdir devam eden bir çileye büyük bir yatırım yaparak son verdiklerini belirtti.

Güler, Fındık Yatağı Deresi'nden gelen suyun burada büyük taşkınlara sebep olduğunu ve bölgeye zarar verdiğini anlatarak, "Buranın kesiti 1'e 1 şeklindeydi. Biz yapılan çalışma ile 2x2, yani 4 metrekareye çıkarıyoruz. Dolayısıyla Fındık Yatağı Deresi'nden gelen suyun yatağını genişleterek buradaki tehlikeyi önlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Trafik sirkülasyonun yoğun olduğu bu bölgede çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra bu bölge böyle bir sorun daha yaşamamış olacak. Hem şehircilik açısından hem de alt yapı açısından önemli bir problemdi. Bundan sonraki hedefimiz Subaşı Deresi. Bu dereyi de Bülbül Deresi'ne bağlayacağız. Kısacası Ordu'nun alt yapı sorununu büyük oranda çözeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

İsrail ordusu 'Gazze'ye girildi' açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu "Gazze'ye girildi" açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu'da su baskınlarına yol açan derede çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:23:12. #1.14#

title