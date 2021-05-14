Ordu'da su baskınlarına yol açan derede çalışmalar sürüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkili olan yağışlarda sorun yaşanan derede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Güler, senelerdir devam eden bir çileye büyük bir yatırım yaparak son verdiklerini belirtti.

Güler, Fındık Yatağı Deresi'nden gelen suyun burada büyük taşkınlara sebep olduğunu ve bölgeye zarar verdiğini anlatarak, "Buranın kesiti 1'e 1 şeklindeydi. Biz yapılan çalışma ile 2x2, yani 4 metrekareye çıkarıyoruz. Dolayısıyla Fındık Yatağı Deresi'nden gelen suyun yatağını genişleterek buradaki tehlikeyi önlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Trafik sirkülasyonun yoğun olduğu bu bölgede çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra bu bölge böyle bir sorun daha yaşamamış olacak. Hem şehircilik açısından hem de alt yapı açısından önemli bir problemdi. Bundan sonraki hedefimiz Subaşı Deresi. Bu dereyi de Bülbül Deresi'ne bağlayacağız. Kısacası Ordu'nun alt yapı sorununu büyük oranda çözeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli