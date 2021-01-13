Ordu'da su baskınlarına neden olan derede çalışma

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki üç mahallede su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki üç mahallede su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül 2020'de aşırı yağış sonrası Şirinevler, Yeni ve Şahincili mahallelerinde su baskınlarına neden olan dere yatağında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Şahincili Mahallesi'nin üst kotlarında yer alan Fındık Yatağı Deresi'nin yükünü hafifletmek için kapalı olan dereyi açtığı ve büz çalışması başlattığı aktarılan açıklamada, çalışma kapsamında aşırı yağışlarla birlikte meydana gelen su baskınlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dere üzerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üç mahalle ile dere çevresindeki siteler ve yolların güvence altına alınacağını kaydetti.

Güler, su baskını tehditlerini ortadan kaldırmak için altyapı faaliyetlerine ağırlık verdiklerine işaret ederek, "Fındık Yatağı Deresi Zübeyde Hanım Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı keserek Ferhat Yılmaz Caddesi boyunca uzanıp Civil Irmağı'na bağlanıyor. Söz konusu dere yatağının kapalı olması, güzergah boyunca olan keskin dönüşler neticesinde mevcut menfez patlamış ve bölgede bulunan Umut Hastanesi'ni su basmıştı. Ekiplerimiz bu bölgedeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaları başlattı." ifadesini kullandı.

Dere güzergahı boyunca menfez ebadı büyütülerek, keskin dönüşlerin mümkün olduğunca düzeltileceğini vurgulayan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"400'lük büzleri 1200'lük büzlerle değiştiriyoruz. Böylelikle tıkalı ve yetersiz olan eski büzleri ortadan kaldırıyor, yeni ve ihtiyacı karşılayacak büyük büzlerle soruna neşter atıyoruz. Bu çalışmayla birlikte, Umut Hastanesi önünde Fındık Yatağı Deresi'ne bağlanan Şirinevler Deresi de deplase edilerek Fındık Yatağı Deresi'nin yükünü azaltıyoruz. Altınordu ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli