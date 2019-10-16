Ordu'da soya fasulyesinin üretimi yaygınlaştırılacak

16.10.2019 11:09

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan hesaplara göre soyadan fındığa göre 6, mısıra göre 10 kat fazla gelir elde edildiğini belirterek, "Fındığa alternatifin ötesinde önemli bir gelir kaynağı. Bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Ordu'da soya fasulyesinin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle bir süre önce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinin Sağırlı Mahallesi'nde üretimine başlanılan soya fasulyesinin ilk hasadı gerçekleştirildi. İlk hasadı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yetkililerden ve üreticilerden bilgi aldı.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kırsal kesimde yaşayan çiftçilere fındık dışında gelir getirecek tarım ürünlerine yönelik projelerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarım AŞ'nin ardından yöresel ürünlerin üretimine yönelik çalışmalara ağırlık verildiğine dikkati çeken Güler, "2 bin yıllık Kibele heykelinin patentini alarak bu isimle çikolata üretimi için çalışma yapılması, yaklaşık 300 bin sebze fidesi, 330 koyun ve 4 bin kaz dağıtımının ardından bu kez soya fasulyesi üretiminin yaygınlaştırılması için kolları sıvadık." dedi.

Güler, soya fasulyesi üretimini yaygınlaştırmak için bir süre önce çalışmalara başladıklarını, ilk hasadın da yapıldığını kaydederek, insan sağlığı için son derece faydalı ve yetiştirilmesi kolay olan soya fasulyesinin gıda sektörünün yanı sıra 400'ün üzerinde endüstriyel üründe kullanıldığını vurguladı.

"Ordu, her tarım ürünü için en uygun alanlardan biri"

Güler, toplam soya üretiminin yüzde 86'sını ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin'in gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ise 140 bin tonluk üretim yaptığını belirterek, ülke üretiminin ihtiyacı karşılamadığını, bu nedenle her yıl milyar dolarlık ithalat yapıldığını belirtti.

Ordu'nun, her tarım ürünü için en uygun alanlardan biri olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı tarım üretimine yönlendirmek ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için tarım projelerine destek veriyoruz. Ordu'nun geleceği tarım ve turizmdir. Biz de bu iki alana yatırım yapıyoruz. Dünyada en çok tüketilen gıdalardan biri haline gelen bir bakla türü olan soyanın yüzde 45'i protein. Bundan yola çıkarak gelir getirecek tarım ürünlerinin sayısını artırmak, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı tarım üretimine yönlendirmek için soya ekimi yaptırdık. Gayet iyi ve olumlu sonuçlar aldık. Yapılan hesaplara göre soyadan fındığa göre 6, mısıra göre 10 kat fazla gelir elde ediliyor. Fındığa alternatifin ötesinde önemli bir gelir kaynağı. Bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA