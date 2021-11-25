Ordu'da sosyal market açıldı

ORDU (İHA) - Ordu'da yaşayan dar gelirli vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardımları kolaylıkla ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sosyal Market"in açılışı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi gün geçtikçe sosyal yardımlaşma ağına bir yenisini ekliyor. Alışılmışın dışında yenilikçi hizmet modeli ile sosyal dengeyi eşit şekilde sağlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, muhtaç ailelere kurduğu Sosyal Market ile ulaşıyor. Altınordu ilçesinde hayata geçirilen marketten hiçbir ücret ödemeden çıkan vatandaşlar temizlik, gıda, kıyafet, ev tekstili gibi ürünleri buradan temin edebiliyor. Ürün zenginliği açısından diğer marketlerden farkı olmayan hatta daha fazlası bulunan Sosyal Market vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Sosyal Market'in tanıtım filmi ile başlayan açılış töreni dualar eşliğinde devam etti. Ardından açılış kurdelesi kesilerek Sosyal Market davetliler tarafından incelendi.

"Bu markette para değil, iyilik geçiyor"

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sosyal Market'te paranın değil, iyiliğin geçtiğini söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bu markette para değil, iyilik geçiyor. Sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı buradan yapmak istedik. Güzel bir çalışma hayata geçirdik. Başka illerden de bizi örnek alanlar oldu. Burada kimsenin verdiğini kimsenin görmediği bir sistem oldu. Biz klasik olarak paket veriyorduk, içerisinde nohut, fasulye vs. bulunuyordu ama onların canları başka şeylerde isteyebiliyor. Bu marketle istediklerini buradan alabilecekler. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor."

"Ordu'ya hayırlı olsun"

Sosyal Market'in Ordu'ya hayırlı olmasını dileyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Böyle hayırlı bir iş yaptıkları için Sayın bakanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 19 ilçemizdeki en ücra köşemizdeki vatandaşımıza devletimizin sıcaklığını göstermek adına çok güzel bir proje. Vatandaşımıza kim şu kadarcık bir hayır yapmış ise Allah ondan razı olsun. Sosyal Market'in Ordu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverleri buraya katkı sağlamasını diliyorum. Dua alınacak bir yer olmuş" diye konuştu.

Haziran ayı gibi vatandaşların hizmetine sunulan fakat resmi açılışı yapılmayan Sosyal Market'in düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi. Programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU