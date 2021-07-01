Ordu'da 'Sosyal Market' açılacak
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Ordu'da 'Sosyal Market' açılacak

Ordu'da 'Sosyal Market' açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla "Sosyal Market" projesini hayata geçiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla "Sosyal Market" projesini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından uygulamaya koyulan projede sona yaklaşıldı.

Altınordu ilçesinde kurulan sosyal marketle birlikte yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlanacak. Modern şartlarda dezavantajlı vatandaşlara hizmet verecek olan markette, temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağlanabilecek.

Sosyal Marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal Market'ten istediklerini alabilecekler. Bu sayede sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu'da yardıma muhtaç kimse kalmayacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak ve yerinde değerlendirmek için Sosyal Market'te incelemelerde bulundu.

19 ilçeye hizmet verecek

"Belediyecilikte çok önemli bir konuda çığır açıcı bir çalışmayı başlatıyoruz" diyen Başkan Güler, "O da sosyal belediyecilikte sosyal market. Bu sosyal marketten, gıdadan kıyafete, zücaciyeden temizlik ürününe kadar her şey olacak. Markette de para değil iyilik geçecek. Bir iyilik Ordu'su kuruyoruz. 19 ilçeye buradan online olarak sipariş veren, ihtiyacı olan kardeşlerimize tedarikte bulunan bir sosyal market açtık. Arkadaşlarımız bunun programını da yazdılar. Tamamen yardımlaşma ve desteğe dayanan bir çalışma" dedi.

Kent 52 kartlarıyla alışveriş imkanı

Kentte iyilik akımı başlatacaklarını ifade eden Başkan Güler, "Yakın zamanda hizmete açılacak olan markette, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara burada kullanabilmeleri için "Kart 52" adlı alışveriş kartı verilecek. Dezavantajlı vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane halkındaki kişi sayısına göre kartlarına Sosyal Market'te geçerli olacak şekilde alışveriş puanları yüklenecek" diye konuştu.

Belediye kapıya kadar hizmet götürecek

Vatandaşların hem sosyal markete giderek hem de online olarak sipariş verebileceklerini belirten Başkan Güler, "Vatandaşlar isterlerse sosyal markete giderek isterlerse mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girerek online alışveriş yapabilecekler. Online alışveriş yapan vatandaşların ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

Temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline

Altınordu ilçesinde 820 metrekare alan üzerinde kurulan Sosyal Market 2 katlı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Marketin 1. katında temizlik, gıda vb. ürünler yer alacakken 2. katında ise kıyafet, ev tekstili vb. ürünler bulunacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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