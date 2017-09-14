Ordu'da Sopalı Yol Verme Kavgası

ORDU'da iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmaya yolcular da katıldı. Tartışma sopalı kavgaya dönüşürken, o anları yoldan geçenler cep telefonu ile görüntüledi. Olay, Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde Giresun- Ordu karayolu Turnasuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüs ile aynı yönde seyreden otomobilin sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığından tartışma çıktı. İkilinin tartışmasına araçlarda bulunanlar da karışınca olay kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen jandarma ekibi sonlandırırken, çevredeki vatandaşlar da vep telefonu ile yaşananları saniye saniye görüntüledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Ordu