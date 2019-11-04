Ordu'da sonbaharda renk cümbüşü

04.11.2019 12:00

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbaharda sararan yapraklar, sunduğu eşsiz manzara ile hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ordu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında da sonbahar mevsiminin son ayında rengini yeşilden sarıya çeviren ağaçlar, adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Korgan ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Korgan, Tepealan, Çobantepe, Turnalık ve Apsut yaylalarında sonbaharın tüm renklerini alan ağaçlar gözleri kamaştırıyor. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı görmek isteyenler, hem piknik yapıp keyif sürerken, eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar.

(İHA)

Kaynak: İHA