Ordu'da son bir hafta içerisinde 388 sürücüye hız cezası
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Ordu'da son bir hafta içerisinde 388 sürücüye hız cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 388 sürücüye hız cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 388 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza kesildi.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 388 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza kesildi.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 9 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 388 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 15 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 60 araç trafikten men edilirken 9 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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