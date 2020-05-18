Ordu'da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

ORDU'da son 40 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 33,7 derece ile kırıldı.

Ordu'da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
18.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:48

ORDU'da son 40 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 33,7 derece ile kırıldı. Kentte en fazla sıcaklığın 1980 yılında 31,4 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Ordu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre; cumartesi günü en yüksek sıcaklık 33,7 derece ölçüldü. Meteorolojinin kayıtlarına göre mayıs ayı sıcaklık rekoru 1980 yılında 31,4 derece ile kırılmıştı. Hafta sonunda ise termometreler 40 yıl sonra en yüksek sıcaklık 33,7'yi göstererek, rekor kırdı. Kentin en kalabalık nüfusuna sahip diğer ilçeleri olan Fatsa ve Ünye'de de son 10 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı ifade edildi. Sıcak hava vatandaşları da olumsuz etkiledi. Hafta sonunu köylerde ve yaylalar da geçiren vatandaşlar da sıcağı hissetti. Bazı vatandaşlar ise yaylaların ilk defa bu kadar sıcak olduğunu belirtti.

'ÇOĞU İNSAN SICAK NEDENİYLE KÖYLERE GİDİYOR'Özgür Uzuner (40), sıcak havanın rahatsız ettiğini belirterek, birçok vatandaşın sıcaklardan korunmak için köylere gittiğini söyledi. Uzuner, "Gitgide sıcaklığın artacağını söylüyorlar. Zaten iklim değişiyor ama vatandaşlar ne kadar sıcak olursa olsun iyice bunaldılar ve sokağa çıkmaya başladılar. Çoğu insan bu sıcak havalar nedeniyle köylere gidiyor. Sıcak rahatsız ediyor. Maskeyle daha da rahatsız ediyor" dedi. Sıcaklıklardan bunaldıklarını anlatan Fatma Parlatır (53) da, "Yüksek sıcaklık bizi hem dışarıda hem de evde etkiledi. Pencereleri ve kapıları açarak cereyan yaptırdık. Bugün hafif esen esintiye idare ediyoruz" diye konuştu.'SICAĞIN FAZLA OLDUĞUNU KÖYDE DAHA ÇOK HİSSETTİM'Şahin Poyraz da (64), "Ben köydeydim. Sıcağın fazla olduğunu köyde daha çok hissettim. Sıcaklığın bu sene üst seviyede olacağını söylüyorlar. Sıcak olduğunda evden dışarıya çıkmamaya bakıyoruz. Zaten hastalık dolayısıyla bir yere çıkamıyoruz. Çıkınca da sıcaklardan dolayı gezemiyoruz" ifadelerinde bulundu.'YAYLADA O KADAR SICAK BUGÜNE KADAR GÖRMEMİŞTİM'Yaylada aşırı sıcaklığı ilk defa yaşadığını ifade eden Güler Şanlı ise (58), "Aşırı sıcak var. Yaylaya gittim, yaylada da bile sıcak var. Yaylada ben o kadar sıcak bugüne kadar görmemiştim" diye konuştu. İsmet Çınay (59), "Sıcak Afrika'dan geliyor. Bu sıcak Türkiye'yi biraz etkileyecek. Sıcağın çok fazla olması beni de etkiler, vatandaşı da etkiler. Çok aşırı bir sıcaklık olursa dışarı çıkmam. 30 derece sıcaklıktan yukarısı sıkıntı. 35-40 derece olursa ben sıcağa dayanamam, ölürüm" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Sezen Aksu Türkan Şoray Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Ordu'da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:48:12. #1.15#
title