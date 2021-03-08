Ordu'da sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcak yuva
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Ordu'da sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcak yuva

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:04
Ordu'da sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcak yuva

Ordu'da sokakta yaşayan kimsesizler Büyükşehir Belediyesi tarafından otel ve yurtlara yerleştiriliyor.

Ordu'da sokakta yaşayan kimsesizler Büyükşehir Belediyesi tarafından otel ve yurtlara yerleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'da yaşayan tek bir evsiz vatandaşın kalmaması talimatı üzerine harekete geçen ekipler, gelen ihbarlar ve incelemeler sonrası tespit ettiği vatandaşlara yuva oluyor.

Kentte gidecek bir evi olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otel ve yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde camii altında yaşadığı tespit edilen iki vatandaş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için otele yerleştirildi.

Sıcak bir yuvaya kavuşan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarının ve masraflarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı sıcak yuva için Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbar sonucunda Ulu Camii altında yaşamlarını sürdüren iki vatandaşımızın yardımına koştuk. Soğuk kış günlerinde onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için çalışma başlattık ve onları otel ve yurda yerleştirdik." dedi.

Bilkay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, sokakta yaşayan vatandaşların görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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