Ordu'da sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi - Haberler
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Ordu'da sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi

Ordu'da sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valiliğince soğuk havada sokakta yaşayan 11 kişinin otellere yerleştirildiği bildirildi.

ORDU (AA) - Ordu Valiliğince soğuk havada sokakta yaşayan 11 kişinin otellere yerleştirildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dışarıda havanın çok soğuk olduğunu kaydetti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de anlaştıkları otellerde, kar, yağmur ve soğukta dışarıda kalan vatandaşları misafir ettiklerini belirten Sonel, "Bu gece de 11 vatandaşımız devletimizin şefkatinde." ifadesini kullandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

Tuncay Sonel, Medya, Ordu, Güncel, Haber

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