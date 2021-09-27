Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Ordu'da, iki taraf arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

ORDU (İHA) - Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'da, iki taraf arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. ile henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre B.S. isimli şahsı kovalayarak, tabanca ile ateş açmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikale etti. 112 ekipleri, bacağından yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi

Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Tunç Soyer Muharrem İnce Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Gülşen Bülent Ersoy
Spor Balotelli Mehmet Topal Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Emmanuel Macron Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:31:06. #1.12#