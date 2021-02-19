Ordu'da sokak hayvanları için hastane yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik hastane inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanların yaşam haklarını korumak ve onların daha donanımlı bir ortamda rehabilite edilmelerini sağlamak amacıyla hayvan hastanesi hayata geçiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, sokak hayvanlarının hayat standartlarını yükseltecek çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Bu kapsamda mevcutta bulunan Altınordu Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi'ni daha donanımlı hale getirme çalışmalarını başlattıklarını aktaran Okutucu, şunları kaydetti:

"Ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar iyileştireceğimiz bakımevimiz Orta ve Doğu Karadeniz'in en donanımlı hayvan hastanesi olacak. Burada sokak hayvanlarımız daha modern bir ortamda sağlıklarına kavuşturularak, rehabilite edilecekler. Bakımevimizde bulunan tüm ekip arkadaşlarımızın gönülden çalıştığı, emek vererek terini akıttığı ortak bir çalışmayı ilimize kazandıracağız. Burası cerrahi operasyonların, röntgen ile buna benzer tıbbi müdahalelerin anında yapılabileceği ve operasyonlar sonrası bakımların devam edeceği donanımlı bir yer olmuş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli