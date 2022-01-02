Ordu'da sokak hayvanları için 3 ilçede hayvan bakımevi kurulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da sokak hayvanları için 3 ilçede hayvan bakımevi kurulacak

Ordu'da sokak hayvanları için 3 ilçede hayvan bakımevi kurulacak
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da 3 ilçede geçici hayvan bakımevi kurulmasına karar verildi.

ORDU (AA) - Ordu'da 3 ilçede geçici hayvan bakımevi kurulmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında, Belediye Meclisi salonunda, sokak hayvanlarına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Güler, "Birbirimize pas atmadan eksiklerimiz ne ise bunları yerine getirmeliyiz. Neticesinde sokakta yaşayan canlılarımız da şehir de vatandaş da belediye de hepimizin." dedi.

Güler, sokak hayvanları için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan genelge üzerine yeni kararlar alındığını söyledi.

Başkan Güler, ilçe belediyelerin üzerinlerine düşen görevleri hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sokak hayvanlarının rehabilitesini hızlandırmak adına Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde geçici bakımevi kurulması için çalışmalara başlanacağını ifade eden Güler, ilçelerde kısırlaştırma ünitelerioluşturulup faal duruma getirileceğini de kaydetti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, katılımcılara sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahipli-sahipsiz hayvanlarla ilgili yayımlanan genelge hakkında bilgi verdi.

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title