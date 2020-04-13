Ordu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 491 kişiye ceza Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişi ile 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişi ile 4 iş yerine idari para cezası uygulandı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki günlük sokağa çıkma yasağını ilimizde 491 kişi ve 4 iş yeri ihlal etmiş ve 577 bin 399 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA