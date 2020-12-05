Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
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Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı

05.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:32

Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı Türkiye'de dün akşam itibari ile başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasın Ordu'da sokak ve caddeler neredeyse boş kaldı.

Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı

ORDU - Türkiye'de dün akşam itibari ile başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasın Ordu'da sokak ve caddeler neredeyse boş kaldı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz haftalarda uygulanan hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yeni kararlar alındı. Artan korona virüsü vakalarını engellemek adına bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek.

Kısıtlamanın ilk gününde Ordu'da sokak ve caddeler neredeyse boş kaldı. Polis, bekçi, zabıta ve temizlik işçilerinin görev aldığı sokaklarda denetimler sürdürüldü. Kentin en önemli geçiş noktalarından olan Karadeniz Sahil Yolu ile, Akyazı Sahil noktalarında ise sessizlik hakim oldu.

Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı
Ordu'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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