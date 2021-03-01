Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 550 bin 344 lira ceza kesildi
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Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 550 bin 344 lira ceza kesildi

01.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:37
Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 550 bin 344 lira ceza kesildi

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 550 bin 344 lira ceza kesildi.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 550 bin 344 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince kontrol ve denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, kolluk kuvvetlerince 8 bin 289 kişinin kontrolünün yapıldığını ifade etti.

Bu kişilerden 20'sine sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 302'sine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldığını ifade eden Sonel, 515 bin 149 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Sonel, aynı sürede 600 iş yerinin denetlendiğini, kurallara uymayan bir iş yeri sahibine 3 bin 180 lira para cezası verildiğini belirterek, kısıtlama günlerinde 5 bin 84 aracın kontrol edildiğini, kurallara uymayan 71 araç sürücüsüne 32 bin 15 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Sonel, il genelindeki denetimlere 278 ekip, 610 emniyet ve jandarma personelinin katıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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