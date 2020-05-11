Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4'ü iş yeri sahibi 108 kişiye idari para cezası kesildi.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4'ü iş yeri sahibi 108 kişiye idari para cezası kesildi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, toplumdaki sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu sağlamayı hedefleyen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere gerekli cezaların uygulandığını belirtti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük bir oranda uyduklarını memnuniyetle gördüğünü ifade eden Yavuz, Kovid-19 salgını ile ilgili toplumda bir bilinç oluştuğunu ifade etti.

Pandemi de artık başka bir evreye geçildiğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu evre, kontrollü normalleşme sürecidir. Bu süreçte herkes kendi olağanüstü halini uygulamalıdır. Kontrollü normalleşme sürecinde, herkesin çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan bu süreci götürmeliyiz. Alınan tedbirlere ve belirlenen kuralla uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, tüm ikaz ve uyarılarımıza rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlarımız ve iş yeri sahiplerinin bu yasağı ihlal ettiği görüldü. Polis sorumluluk bölgesinde 34 vatandaşımız, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 74 vatandaşımız ile 4 iş yeri sahibi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 108 kişiye ve 4 iş yeri sahibine 161 bin 614 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Vali Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların tavizsiz bir şekilde uygulanacağını ve uygulamaların bundan sonra da sıkı bir şekilde kontrol ve denetiminin yapılacağını da kaydetti.

Kaynak: AA