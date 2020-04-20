Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4'ü iş yeri sahibi 178 kişiye idari para cezası kesildi.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4'ü iş yeri sahibi 178 kişiye idari para cezası kesildi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını yakından ilgilendiren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere toplumun büyük çoğunluğunun riayet ettiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Ordu'da çok büyük oranda uyulduğunu gözlemlediklerini belirten Yavuz, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Yavuz, tüm ikaz ve uyarılara rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlar ve iş yeri sahiplerinin bu kuralı ihlal ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Polis sorumluluk bölgesinde 45 vatandaşımız ile 1 iş yeri sahibi, jandarma sorumluluk bölgesinde 129 vatandaşımız ile 3 iş yeri sahibinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 178 kişiye adli işlemin yanı sıra 267 bin 116 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Vali Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların tavizsiz uygulanacağını, uygulamaların bundan sonra da sıkı şekilde denetleneceğini vurguladı.

Kaynak: AA