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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

Ordu'da sokağa çıkanlar bu tünelden geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüs salgının il genelinde yayılmasını önlemeye yönelik tasarladığı 'dezenfekte tüneli' işe ve eve gitmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

27.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:23
Ordu'da sokağa çıkanlar bu tünelden geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüs salgının il genelinde yayılmasını önlemeye yönelik tasarladığı 'dezenfekte tüneli' işe ve eve gitmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Vatandaşlar, tünelin faydasına değinerek, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği 'Aircor52 Dezenfekte Tüneli'ni tasarladı. Bu tünel, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlı bakterilerin dezenfekte edilmesini sağlayacak.

Hiçbir şekilde zararı bulunmuyor, marka tescili için başvuruda bulunuldu

Tamamen sensörlü olarak çalışan dezenfekte tünelinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla tasarladığı dezenfekte tünelinin marka tescilini almak üzere başvuruda bulundu. Sokağa çıkan insanların evden-işe gitmeden önce ilk uğradığı yer olan dezenfekte tüneli, vatandaşlardan da tam not aldı.

"Türkiye'de ilk"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in talimatı ile burada biz dezenfektasyon tünelini oluşturduk. Bunu da oluşturma gerekçemiz, kurum ve kurumları dezenfekte ediyorduk ancak, şahıslarla ilgili herhangi bir dezenfekte işlemi Türkiye'de uygulanmıyordu. Kılıf kıyafetlerin de dezenfekte edilmesi adına böyle bir uygulamaya geçildi. Kapalı bir tünel ortamında gerekli dezenfekte yapılıyor. Karışımlar konusunda ise hocalarımız ile iletişim kurarak bunu hazırladık. Bilimsel bir inceleme yapmak mümkün" dedi.

"Türkiye'de yaygın hale getireceğiz"

Alp, "Şu anda yapılan uygulama lokal bir uygulamadır. Gerekli sonuçlara ulaştıktan sonra bunu Türkiye çapında yaygın hale getireceğiz. Talepleri topluyoruz ve bu uygulama ile biz tüm sağlık kuruluşlarına, belediyelerimize bir hizmet amaçlı yapılan bir uygulamadır. Hayırlı olsun. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz" diye konuştu.

"Eve girmeden önce kullanıyoruz, tüm Türkiye'de yaygınlaşması lazım"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Aircor52 Dezenfekte Tüneli'nden oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, tünelin önünde mesafe kurallarına uyarak dezenfekte oluyor. Sokağa çıkan her vatandaşın tünel içerisinden geçtikten sonra eve ve iş yerine gitmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini belirtiyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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