Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söyledi
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Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söyledi

Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söylediORDU'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evde olan 15- 20 yaşlarındaki gençler, bugün 4 saatlik izinde dışarı çıkıp, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söyledi
15.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:55

Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söyledi

ORDU'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evde olan 15- 20 yaşlarındaki gençler, bugün 4 saatlik izinde dışarı çıkıp, güneşli havanın keyfini çıkardı. Yürüyüş yapıp, parklara akın eden gençler, gitar çalarak şarkı söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ile 20 yaş arasındaki gençler, bugün Ordu'da, 4 saat için verilen izinde cadde ve sokaklara akın etti. Kentte dışarı çıkan gençlerin ilk adresi, Atatürk Anıtı ile Ayışığı Meydanı oldu. Buralarda buluşan gençlerden kimi yürüyüş yaparken, kimisi ise ağaçların gölgesinde oturup arkadaşlarıyla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bazı gençler ise gitar çalıp şarkılar söyleyerek sokağa çıkmalarını kutladı. Çevredekiler ise maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösteren gençleri ilgiyle izledi.

'ARKADAŞLARIMIZLA ÖZLEM GİDERİYORUZ'

Verilen iznin ardından sokağa çıkan Arzu Şahin (15), '16 Mart'tan beri evden çıkmıyorum. Bunalmıştık. Bugün de dört saatlik iznimiz vardı. Dışarı çıktık, arkadaşlarla buluştuk. Sosyal mesafemizi koruyarak, maskelerimizi takarak oturuyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Bugün için pek bir plan yapmadık. Sadece birbirimize duyduğumuz özlemi gidermek için beraber oturacağız' dedi.

'EVDE OTURMAK ÇOK SIKICI'

Duygu Özsarıkaya ise, '1 aydır evdeyim. Karantina günlerim biraz sıkıcı geçti. Aile sıcaklığı tattım ama arkadaşlarımı da çok özlemiştim. Bugün bize izin verdikleri için teşekkür ederim. 3-4 saatlik izin iyi ama biraz daha uzatmalılar bence. Evde oturmak çok sıkıcı' diye konuştu.

'DIŞARI ÇIKTIĞIM İÇİN ÇOK SEVİNÇLİYİM'

Melek Saraçoğlu da, 'Yaklaşık iki aydır evdeyim. Karantina günlerim biraz sıkıcı geçti. Dışarı çıktığım için çok sevinçliyim. Arkadaşlarımla geziyoruz. Aslında arkadaşlarımı çok özlemedim. Ara sıra yanıma kaçarak oturmaya geliyorlardı' şeklinde konuştu.

'ŞARKILAR SÖYLEYEREK MUTLULUĞUMUZUN TADINI ÇIKARTIYORUZ'

Sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkılar söyleyen Umutcan Ün, sokağa çıkmaları için verilen iznin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ün, 'Şubat ayından beri evde kendimi izole ediyorum. Uzun zaman sonra dışarı çıktığım için çok mutluyum. Sahili çok özlemiştim. İlk fırsatta çıktık. Yakın arkadaşlarımla hemen bir araya geldik. Şu an buraya oturduk gitar çalıp, şarkılar söylüyoruz. Şarkılar söyleyerek mutluluğumuzun tadını çıkartıyoruz. Eğlenmeye geldik. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz' ifadelerinde bulundu.

Ordu'da sokağa çıkan gençler, şarkı söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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