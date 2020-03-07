Ordu'da "Siyaset Akademisi" başladı

07.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:10

AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen "Siyaset Akademisi" programının açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, parti binasındaki programda yaptığı konuşmada, partinin kurulduğu dönemde kendisinin de eğitime katıldığını söyledi.

Eğitimler kapsamında il il dolaştıklarını, akademi öncesi de 287 bin kişinin eğitildiğini anlatan Güler, "Buradaki bütün temel, eğitim meselesinden de öte bir gönül meselesidir. Gönülden gönüle bir temas kurma meselesi." dedi.

Güler, kibirden, yalandan uzak durmak ve samimiyeti önce gönülle yaymak gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA