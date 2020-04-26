Ordu'da sırtta taşınan yaralı karaca tedavi altına alındı Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşların ormanda yaralı halde bularak yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karaca tedavi ediliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşların ormanda yaralı halde bularak yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karaca tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), evlerinin yakınındaki ormanlık alandan köpek sesi duydu. Bunun üzerine ormanlık alana giden ve köpeklerin bir karacayı kovaladığını gören Tekin ve Ateş, köpekleri uzaklaştırdı.

Tekin ve Ateş, boynunun alt kısmından yaralanan karacanın kanamasını durdurmak için tampon uyguladı. Daha sonra Kadir Tekin, yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karacayı eve götürdü.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA