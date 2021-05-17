Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.C.T. ve S.K, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan M.K. ile Yeni Mahalle'de buluştu.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.K, yanında getirdiği tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği M.C.T. sol ayağından, S.K. ise sağ baldırından yaralandı, park halindeki 2 araç ile bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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