Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralıORDU'da sokak ortasında akraba sebze satışı ortaklığı bulunan akraba 3 kişi arasında çıkan silah kavgada, 2 kişi yaralandı.

12.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:29

Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

ORDU'da sokak ortasında akraba sebze satışı ortaklığı bulunan akraba 3 kişi arasında çıkan silah kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 16.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki meydana geldi. Sivil Savunma köprüsü girişinde seyyar sebze satışı üzerine aralarında ortaklık bulunan Olcay Ç. (33), ağabeyi Nihat Ç. (47) ve kuzeni Servet Ç. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Olcay Ç. tabancasıyla 14 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nihat ile Servet Ç. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar, ameliyata alınırken, silahlı saldırgan da polis merkezine giderek teslim oldu.

Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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