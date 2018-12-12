Ordu'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Ordu'da 2 kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ortak oldukları öğrenilen Ü.Y. ile M.B. arasında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabanca ile Ü.Y'ye ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede esnasında M.B'nin elindeki tabancayı alan Ü.Y. de ateş ederek ortağını yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.