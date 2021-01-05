Ordu'da silahlı kavga: 2 ölü
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Ordu'da silahlı kavga: 2 ölü

05.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:13
Ordu'da silahlı kavga: 2 ölü

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldürdü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Erhan B, aralarında husumet olduğu belirtilen kardeşi Erdal B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Erhan B, tabancayla kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'ye ateş etti.

Erdal ve Emine B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hikmet Erhan B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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