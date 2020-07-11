Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.T. ile Yılmaz Cihan (70), henüz bilinmeyen nedenle Bolaman Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, tüfekle Cihan'a ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Cihan, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA