Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde, Dursun Ali Evet (66) ile R.K. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, üzerindeki ruhsatsız tabancayla Evet'e ateş etti.

Dursun Ali Evet, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA