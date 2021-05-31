Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizce ilçesinde bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 107 tabanca fişeği ile 28 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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