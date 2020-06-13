Ordu'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu
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Ordu'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu
13.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:44

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde ilçede şiddetli yağış, fırtına ve dolunun etkili olduğunu söyledi.

Hergözü Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yerinden kopan ağaçların üzerine devrildiği tek katlı ev ile samanlığın kullanılamaz hale geldiğini belirten Gül, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Gül, yağışın ardından altyapının hasar gördüğünü, bazı yollarda yaşanan sorunların çözülmesi için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yağış, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde de etkili oldu. Yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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