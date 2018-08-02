Ordu'da Şiddetli Yağış

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokağı su bastı.

İlçede Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok cadde ve sokak yağmuruun etkisiyle su altında kaldı. Bazı mahallelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

Ünye Belediyesi ekipleri ise suların boşaltılmasında vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kaledere Mahallesi Büyük Hamza Sokak'ta YEDAŞ'ın elektrik tellerini yer altına alma çalışmaları sırasında toprakla kapatılan alanlar sel suları nedeniyle aşınınca, o bölgede park halindeki araçlar çukurlara yan yatarak hasar gördü.

Ekipler, yollarda göçük riskine karşı emniyet önlemi aldı. İlçe merkezi başta olmak üzere çeşitli alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı iş makineleriyle temizlik çalışması yürütülüyor.

Sel nedeniyle Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Antrenman Sahası da zarar gördü.

Derenin debisi yükseldi

İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'nin debisi, yoğun yağmurun ardından yükseldi.

Derenin taşma riskine karşı anons yapılarak dere kenarında ikamet eden vatandaşlar uyarıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak vatandaşlara yardımcı oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise 250 kişilik ekiple birlikte dün geceden itibaren şehir merkezinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hasar olan yerlerde tespit çalışması yaptıklarını söyledi.