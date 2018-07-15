Ordu'da Şiddetli Yağış

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokağı su bastı.

Özellikle Kaledere, Fevzi Çakmak, Liseler, Saraçlı ve Bayramca Mahallesi'nde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine giren suları temizledi.

İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'nin debisi, yoğun yağmurun ardından yükseldi. Ünye Belediyesince, derenin taşma riskine karşı anons yapılarak dere kenarında ikamet eden vatandaşlar uyarıldı.

Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ve Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, gerekli tedbirleri alarak vatandaşlara yardımcı oldu.

Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik, ev ve iş yerlerinde ise su tahliyesi için çalışma başlattı.