Ordu'da Şiddetli Yağış

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Durugöl Mahallesi'nde zemin katta bulunan bir eve dolan sular nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahalledeki bazı iş yeri ve depolardaki malzemeler de zarar gördü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine giren suları imkanlarıyla temizledi. Bazı vatandaşlar, evlerine girebilmek için taş kullanarak geçiş alanı yapmaya çalıştı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik, ev ve iş yerlerinde ise su tahliyesi için çalışma başlattı.

Su baskını nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen 59 yaşındaki Abdurrahman Keskin, eşiyle köyde olduğunu ve gece saatlerinde komşusunun haber vermesiyle evlerine geldiklerini söyledi.

Haber verdikleri ekiplerin gelmesi için beklediklerini dile getiren Keskin, "Bütün eşyalarımız gitti. Emekli bir adamım, bunların hangi birini yapacağım." dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan 56 yaşındaki Meliha Keskin ise 38 senelik emeğinin gittiğini ve evde artık durulamayacağını aktardı.

Yaşadıkları dolayısıyla çok üzgün olduğunu anlatan Keskin, "İki çocuk annesiyim. Oğlum evli, kızım ise sara hastası. Ancak kendisi büyüklerimizin yanında, burada olsaydı gitmişti." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Meral Tecir de evlerine ulaşabilmeleri için bina girişine taş dizdiğini belirterek, "Giriş katta bulunan dairemizdeki eşyalardan fayda yok. Alt katımızı tamamen su bastı. Mağduruz." ifadesini kullandı.