Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu

13.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:18
Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü.

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü.

Kabadüz ilçesinde şiddetli rüzgar, sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Seralarda maddi zarara yol açan rüzgar, bazı evlerin çatılarının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına ve ağaçların devrilmesine sebep oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, rüzgarın etkisinin halen sürdüğünü, 5-6 evin çatısına zarar verdiğini söyledi.

Kaya, hasar tespiti için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydetti.

Evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, orman yangını tehlikesine karşı açık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:22:48. #1.14#
title