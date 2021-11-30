Ordu'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Akyazı Mahallesi'nde sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yoluna devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde Cafer Ergün'e ait iki katlı binanın çatısındaki tuğladan örme duvar, kendi otomobilinin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana geldi.

Kentte bazı noktalarda ise elektrik kesintisi yaşanıyor.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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