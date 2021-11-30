Ordu'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haberler
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Ordu'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Akyazı Mahallesi'nde sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yoluna devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde Cafer Ergün'e ait iki katlı binanın çatısındaki tuğladan örme duvar, kendi otomobilinin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana geldi.

Kentte bazı noktalarda ise elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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