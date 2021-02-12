Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
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Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

12.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:56
Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ağaçlar devrildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ağaçlar devrildi.

İlçenin Bucak Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, 406'ncı Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, apartmanın yanında bulunan boş bir araziye düştü. Bu sırada Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerini birbirine bağlayan noktada da bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, her iki noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geçici süreliğine yaya trafiğine kapatırken, hasar tespiti için çalışma yaptı.Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda ağaçlar devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar, kesilerek kaldırıldı.


Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Ordu'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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