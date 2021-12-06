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Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 28 liradan işlem görüyor

AA / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 28 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 28 liradan işlem gördüğünü söyledi.

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 28 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA / Hayati Akçay - Ekonomi Haberleri

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