Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor
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Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

15.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:53
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla 50 kuruş artarak 23 lira olduğunu belirtti.

Randımanı 50'nin üzerinde olan fındığın ise 24 lira ve üzeri fiyattan alıcı bulduğunu ifade eden Soydan, fiyat artışına yönelik beklentilerinin devam ettiğini aktardı.

Soydan, Ordu ve Giresun'da TARSİM'e 50 binin üzerinde poliçe başvurusu olduğunu da kaydederek, üreticilerin bahçelerini teminat altına alarak olası afetlere karşı sigorta yaptırdığını söyledi.

Şubat ayındaki düşük hava sıcaklıklarının fındığı etkileyip etkilemediğine yönelik araştırılmaların sürdüğünü dile getiren Soydan, TARSİM yetkililerinin bahçelere giderek incelemede bulunduğunu belirtti.

Soydan, üreticilerin bahçelerinde zirai don tespit etmeleri durumunda ziraat odaları ya da TARSİM yetkililerine başvurmalarını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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