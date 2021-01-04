Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni yılın ilk haftasına 23 liradan başladığını belirtti.

Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 22 ile 22,5 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, fiyatta az da olsa artış yaşandığını kaydetti.

Üreticilerin büyük kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, üreticilerin yeni yılla birlikte fiyatlarda yükselme beklediğini aktardı.

Soydan, fiyatlarda yaşanan durağanlığın kısa sürmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay