Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla değişmediğini belirtti.

Randımanı 50'nin üzerinde olan fındığın 23 lira ve üzeri fiyattan alıcı bulduğunu ifade eden Soydan, fiyat artışına yönelik beklentilerinin sürdüğünü kaydetti.

Soydan, şubat ayındaki düşük hava sıcaklıklarının fındığı etkileyip etkilemediğine yönelik araştırılmaların sürdüğünü belirterek, yapılacak tespitin kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay