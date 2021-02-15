Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor
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Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor

15.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:18
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının bir süredir 21-22 lira civarında sabitlendiğini belirtti.

Fındığın haftaya 50 kuruşluk artışla başladığını ifade eden Soydan, yaşanan bu artışın gelecek adına umut verdiğini kaydetti.

Üreticilerin büyük kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, üreticilerin gelecek haftalarda fiyatta yükselme beklediğini aktardı.

Soydan, fiyatlarda yaşanan süreci izlediklerini, üreticilerin biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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