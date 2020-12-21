Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 22,5 liradan başladığını belirtti.

Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında 22 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, fiyatta az da olsa artış yaşandığını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatılması kararının piyasaya olumlu yansımasının beklendiğini dile getiren Soydan, gelecek haftalarda bunun yansımasını daha iyi göreceklerini ifade etti.

Soydan, üreticilerin süreci takip ettiğini, beklenen artışın yaşanması durumunda piyasaya fındık inebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay