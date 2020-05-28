Ordu'da 'sentetik ecza' operasyonu
Ordu'nun Ünye ilçesinde çok miktarda kırmızı reçeteli ilaç ve esrar ele geçirildi.
28.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:00
Ordu'nun Ünye ilçesinde çok miktarda kırmızı reçeteli ilaç ve esrar ele geçirildi.
Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 3 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 11 adet kırmızı reçeteli sentetik ecza, 2 gram kubar esrar ile 2 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU
Kaynak: İHA