Ordu'da 'sentetik ecza' operasyonu Ordu'nun Ünye ilçesinde çok miktarda kırmızı reçeteli ilaç ve esrar ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çok miktarda kırmızı reçeteli ilaç ve esrar ele geçirildi.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 3 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 11 adet kırmızı reçeteli sentetik ecza, 2 gram kubar esrar ile 2 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA