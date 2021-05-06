Ordu'da semt pazarlarını bekçiler denetleyecek
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Ordu'da semt pazarlarını bekçiler denetleyecek

Ordu'da semt pazarlarını bekçiler denetleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 19 ilçe kaymakamı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 19 ilçe kaymakamı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Tam kapanma dönemi içerisinde ilçelerde alınan korona virüs tedbirlerinin gözden geçirildiği toplantıda, ilçe kaymakamlarından bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini isteyen Vali Tuncay Sonel, özellikle 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını hatırlatarak, alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebileceklerini söyleyen Vali Sonel, "Pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş, çıkışlar engellenecek. Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak" dedi.

Bekçiler semt pazarını denetleyecek

Kaymakamlardan pazar yerlerinde gerekli çalışmaları yapmaları talimatını veren Vali Sonel, pazarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına ise izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Pazar giriş ve çıkışlarında maske, dezenfektan ile hijyen malzemelerinin hazır olması talimatını veren Vali Tuncay Sonel, bekçilerin de pazar yerlerinde görevlendirilebileceğini kaydetti. Şehirlerarası seyahat izinlerinde özellikle sağlık sorunu olan vatandaşların doktor randevularına dikkat edilmesini isteyen Vali Sonel, suistimal edenler olursa buna müsaade edilmemesini istedi.

Vali Sonel, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. 19 ilçemizde sahadayız. Görevli tüm arkadaşlarımız sahada denetimlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye ve ilçe Belediye Başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, sağlık, emniyet ve jandarma teşkilatımız ile kamu kurumlarımıza ve meslek odalarımıza çok teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Ordu'muzda şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" diye konuştu.

7 Mayıs Cuma günü itibariyle alan bazlı destek ödemelerine başlanacağını ifade eden Vali Tuncay Sonel, yoğunluk oluşmaması ve pandemi kuralların riayet edilmesi noktasında banka önlerinde de gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - ORDU

Ordu'da semt pazarlarını bekçiler denetleyecek
Ordu'da semt pazarlarını bekçiler denetleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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