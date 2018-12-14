Ordu'da Selden Zarar Gören Spor Tesisleri Yenileniyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağustos ayında yaşanan sel afeti nedeniyle zarar gören Cevizdere Spor Tesislerindeki bakım onarım çalışmasının yüzde 80'i tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel afeti nedeniyle Ünye Cevizdere Spor Tesisleri'nde bulunan tenis kortu, çim ve sentetik sahaların zarar gördüğünü hatırlattı.

Spor tesislerinde bakım onarım çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Kuyumcu, şunları kaydetti:

"Ünye'de yaşanan bir sel felaketinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tesislerinden Cevizdere'deki sentetik futbol ve çim sahamız, tenis kortumuz zarar görmüştü. Sel felaketinden sonra Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'in başkanlığında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç'le birlikte sürecin takibi sonucunda Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde ihale sürecini başlattı. İlgili firmamıza bakım onarımı yapılmak üzere teslimatını yapmış olduğumuz tesiste şu anda çalışmalar devam ediyor."

Kuyumcu, söz konusu tesisi Ünye'deki amatör spor kulüplerine, sporculara ve futbolculara en hızlı şekilde tekrar kazandırmak için çalışmaları takip ettiklerini anlattı.

Tesislerde yaşanan sorun nedeniyle amatör futbol müsabakalarının ilk yarısının Ünye dışında oynanması kararı alındığını anımsatan Kuyumcu, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ikinci yarıda yeniden müsabakalara ev sahipliği yapabileceklerini aktardı.