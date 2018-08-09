Ordu'da Sel Felaketi: Köprüler Yıkıldı, Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (5)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Oktay, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

"Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Böyle bir şey keşke olmasaydı, fakat çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe ile Çaybaşı ilçelerinde etkili olan son yılların en etkili yağışlarından biri gerçekleşiyor. Gece geç saat olmasına rağmen yağışlar halen devam ediyor. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre; yağışlar devam edecek. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldığı yerlerden kurtarılmış durumdadır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda ameliyatta olan bir vatandaşımız var, kendisine acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz devlet olarak her ne gerekiyorsa yapacağız."

YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise sel felaketinin yaşandığı kent ve ilçelerinde saat 23.50'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri de bölgede olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu arada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirilmeye başladı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek çıkarmak için başlattıkları çalışmalarına gece boyu devam etti.

İnan KALYONCU- Emre KOLTUK/ÜNYE (Ordu), -