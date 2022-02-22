Ordu'da şehit aileleri ve engellilerin istekleri yerine getirildi

ADIYAMAN (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesi kapsamında ziyaret ettiği şehit aileleri ve engellilerin isteklerini yerine getirdi.

Sonel, eşi Handan Sonel ile 1992 yılında Adıyaman'da şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Fahrittin Akduman'ın Akyazı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Akduman ailesiyle bir süre sohbet eden Sonel, aileye, "Sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizlerden bir isteğiniz var mı?" sorusunu yöneltti.

Şehit babası 72 yaşındaki İsmet Akduman'ın, "Ölmeden önce köydeki evime giden yolun beton olduğunu görmek isterim." demesi üzerine Sonel, "Beton yolun hayırlı olsun İsmet amca. Havalar düzeldiğinde ilk iş olarak senin evine giden yolu betonlayacağız. Sizler baş tacısınız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır." ifadesini kullandı.

Akduman, Vali Sonel'in çok güzel işler yaptığını dile getirerek, "İnsanlarımızın gönlünü hoş tutuyorsunuz, onları mutlu ediyorsunuz. Ben 72 yaşındayım, bugün de beni mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin." dedi.

Vali Sonel, 1999'da Van'da gazi olan Piyade Onbaşı Ayhan Yücel'i de evinde ziyaret ederek, sohbet ettiği Yücel ailesinin talep ve isteklerini sordu.

Evde eğitim hizmeti verilen öğrenciler ve ailelerini de unutmayan Sonel, zihinsel ve bedensel engelli 8 yaşındaki Ömer Efe Aksu'yla evinde bir araya geldi.

Zihinsel engeli olan 12 yaşındaki Emirhan Yıldırım'ı da ziyaret eden Sonel, Emirhan'ın sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında ailesinden bilgi aldı.

Baba Ercan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emirhan'ın daha iyi yürüyebilmesi için özel yapılan medikal ayakkabıya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vali Sonel, Emirhan'ın ihtiyacı olan medikal ayakkabıyı temin ederek, aileye teslim etti.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da yer aldı.