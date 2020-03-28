Ordu'da şehirlerarası seyahat kontrolleri başladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Ordu, Güncel

Ordu'da şehirlerarası seyahat kontrolleri başladı

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılımını en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor.

28.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:54
Ordu'da şehirlerarası seyahat kontrolleri başladı

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılımını en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Bilim Kurulu tarafından önerilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs tedbirlerden birisi olan 'şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlanması' kararının uygulanması için Ordu Valiliğince gerekli çalışmalar başlatıldı.

Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla Ordu il sınırında kontrol noktaları oluşturuldu. Oluşturulan kontrol noktalarında, emniyet, jandarma ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, Ordu'ya seyahat eden tüm araçları durdurarak, yolculuk yapan vatandaşları sağlık kontrollerinden geçiriyor.

İlk kontrol noktasını, Samsun'dan Ordu'ya giriş yeri olan Ünye-Akçay'da oluşturan ekipler, buradaki kontrol noktasında, Samsun'dan Ordu istikametine gelen tüm araçları kontrol ederek, araçta bulunanların sağlık kontrolünden geçiriyor.

Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolculuk yapmak durumunda olanların almak zorunda oldukları izin belgeleri için de ilçe kaymakamlıklarınca otogarlarda büro oluşturulacak.

Zorunlu olmadıkça kimsenin şehirlerarası yolculuk yapmamasını isteyen Vali Seddar Yavuz, "Korona virüs salgını ülkemizde de git gide yaygınlaşıyor. Vatandaşlarımızı bu salgından korumak için devletimiz çeşitli tedbirler alıyor. Halkımızın sağlığı için alınan bu tedbirlere herkesin riayet etmesi elzemdir. Salgının yayılmaması için artık daha katı tedbirler alıp, uygulamak durumundayız. Vatandaşlarımıza, evinizde kalın, evden çıkmayın diye sürekli çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin almış olduğu kararları ve tedbirleri, tavizsiz bir şekilde uygulayacağız. Onun için özellikle il dışında ilimize seyahat etmeyi düşünenleri bir kez daha uyarıyorum. Bulunduğunuz ilde kalın. Ordu'ya gelmeyin. İl sınırları girişinde oluşturduğumuz kontrol noktalarında çok sıkı denetim başlattık. En ufak bir belirtisi olanı hastaneye sevk edeceğiz. Korona virüs semptomu tespit edilenleri ise derhal 14 gün süreyle kontrol altına alacağız. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Onun için lütfen evinizde kalın" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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