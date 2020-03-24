Ordu'da şehir içi trafiğini rahatlatma çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesince, kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi belediye kavşağında kısa bir süre önce başlatılıp bitirilen çalışmaların, Sivas kavşağında devam ettiği belirtildi.

Kavşakta gece gündüz hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışının hızlanması ve trafik yoğunluğunun azalmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ildeki ağır trafik yükünü azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kendilerini bu hususta talimatlandırdığını ve ekiplerle birlikte çalışmalara başladıklarını aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Bu anlamda proje çalışmalarımıza başlayarak nerede neler yapacağımızı planladık. İlk etapta belediye kavşağında çalışmalara başladık ve oranın trafik sorununu çözdük. Ardından Sivas kavşağında çalışmalara başladık. Burada yoğun bir araç trafiği oluyor ve zaman zaman kazalara da sebebiyet veriyordu. Yapacağımız çalışmalarla burada trafiğin hızlı bir şekilde akmasını ve vatandaşlarımızın rahat seyahat etmelerini sağlayacağız."

Alp, çalışmaların sadece bu kavşaklarla sınırlı kalmayacağını, ildeki bütün kavşaklarda bu çalışmaları gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: AA